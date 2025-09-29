La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Intelligence artificielle: Neuchâtel crée une cellule transversale

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel crée une cellule transversale dédiée à la science des données et à l’intelligence artificielle (IA) au sein de l'administration cantonale. Cette structure devra notamment favoriser les échanges entre les services et promouvoir une utilisation responsable et durable de ces technologies.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Cette organisation vise à renforcer la cohérence des projets IA au sein de l’administration cantonale, éviter la multiplication d’initiatives isolées et mettre en commun les compétences existantes», a indiqué lundi le canton. Une déléguée IA a été désignée en la personne de Géraldine Schaller-Conti, actuelle collaboratrice au sein du Service de statistique.

La cellule transversale pourra notamment conseiller les services dans le développement de projets métier liés à la science des données, ainsi que dans l’utilisation professionnelle d’outils IA. Elle pourra coordonner la formation des utilisateurs et assurer une veille sur les pratiques et usages émergents dans le domaine.

La structure pourra également venir en appui des communes et participer à des projets supracantonaux et nationaux, voire internationaux.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision