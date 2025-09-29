Intelligence artificielle: Neuchâtel crée une cellule transversale
Le canton de Neuchâtel crée une cellule transversale dédiée à la science des données et à l’intelligence artificielle (IA) au sein de l'administration cantonale. Cette structure devra notamment favoriser les échanges entre les services et promouvoir une utilisation responsable et durable de ces technologies.
(Keystone-ATS) «Cette organisation vise à renforcer la cohérence des projets IA au sein de l’administration cantonale, éviter la multiplication d’initiatives isolées et mettre en commun les compétences existantes», a indiqué lundi le canton. Une déléguée IA a été désignée en la personne de Géraldine Schaller-Conti, actuelle collaboratrice au sein du Service de statistique.
La cellule transversale pourra notamment conseiller les services dans le développement de projets métier liés à la science des données, ainsi que dans l’utilisation professionnelle d’outils IA. Elle pourra coordonner la formation des utilisateurs et assurer une veille sur les pratiques et usages émergents dans le domaine.
La structure pourra également venir en appui des communes et participer à des projets supracantonaux et nationaux, voire internationaux.