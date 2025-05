Intempéries: soutien aux agriculteurs et aux paysans

Keystone-SDA

Les 16 et 17 avril, une dégradation de la météo a provoqué des chutes de neige jusqu’en plaine entre Martigny et la Haut-Valais. De nombreuses coupures de route et d’électricité ont impacté la population et les services.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le Conseil d’Etat a dû répondre à une quinzaine de postulats urgents, sur ce sujet, jeudi. L’UDC du Haut-Valais a adressé plusieurs questions au Conseil d’Etat en lien avec un possible soutien aux agriculteurs et aux paysans.

« Pour les paiements directs, le canton veillera à ce que ceux-ci ne soient pas réduits. Pour les contributions aux alpages, des clauses d’exception pourront être activités au cas par cas », a résumé le conseiller d’Etat Stéphane Ganzer au nom son collègue Christophe Darbellay, le chef du Département de l’économie et de l’économie, absent au moment des débats.

Plus globalement, le Canton n’indemnisera ni ne subventionnera le déblaiement des arbres déracinés et des branches cassées, cela n’étant pas de sa prérogative. « Il existe toutefois des aides structurelles (Service civil, Caritas-Montagnards ou du Fonds suisse de secours pour les dommages non assurables) », a rappelé Stéphane Ganzer.

Protection civile: 45 missions

Concernant les dégâts qui ont touché les infrastructures de VTT et les chemins de randonnée, « c’est aux communes de s’occuper de leur remise en état et leur sécurisation », a rappelé le conseiller d’Etat Franz Ruppen, le chef du Département de la mobilité, du développement territorial et de l’environnement.

Selon une information dévoilée par Stéphane Ganzer, en tant que conseiller d’Etat en charge du Département de la sécurité, des institutions et du sport, 45 communes valaisannes ont demandé du renfort auprès de la protection civile. Six missions de la PC sont terminées, sept sont en cours et 32 sont planifiées jusqu’à cet été. Par ailleurs, douze engagements de l’armée vont être étudiés par le Canton.

Améliorer le réseau Polycom

Un postulat urgent et multiparti a invité le Conseil d’Etat à prévoir un financement spécifique pour faire face à cette situation extraordinaire, et cela sans impacter les budgets ordinaires existants. « Les travaux de remise en état des forêts et de sécurisation des infrastructures », soulignent les postulants.

« Dans cette perspective, la réserve de politique budgétaire semble être une piste à privilégier ». Contre l’avis du Conseil d’Etat, le postulat a été accepté à la quasi-unanimité et ce texte a été transmis au Gouvernement pour traitement.

Durant la phase d’intempéries outre l’électricité, Polycom, le système radio national des autorités et organisations de sauvetage et de sécurité, était tombé en panne, notamment dans la vallée de Saas et à Zermatt.

L’option est désormais d’équiper les 110 antennes installées dans le canton avec des batteries qui permettent de tenir durant 72 heures, sans électricité. « Cela coûtera plusieurs millions au Valais », a conclu le conseiller d’Etat, Stéphane Ganzer.