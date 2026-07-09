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Interdiction de faire du feu dans les forêts du canton de Fribourg

Keystone-SDA

Fribourg interdit à son tour de faire du feu dans les forêts de tout le canton dès ce jeudi à la mi-journée. La décision a été prise à la suite du manque de précipitations depuis plusieurs semaines et des conditions météorologiques caniculaires actuelles et à venir.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le danger d’incendie a atteint le degré 4 sur 5 (fort), a indiqué jeudi le Service des forêts et de la nature (SFN), avec des sols forestiers qui sont secs. L’interdiction comprend tout allumage de combustibles, quelle qu’en soit la nature, y compris les grillades aux emplacements prévus à cet effet, en forêt ou en lisière de forêt.

La mesure demeurera en vigueur jusqu’à ce que le degré de danger d’incendie de forêt soit à nouveau «marqué» (3 sur 5), précise le communiqué du SFN. La proscription s’appuie sur l’article 32 de la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN).

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