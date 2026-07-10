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Interdiction provisoire des pompages dans le canton de Neuchâtel

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat neuchâtelois interdit à partir de lundi prochain les pompages dans les cours d'eau et ce jusqu'à nouvel avis. Il invoque la sécheresse actuelle et les prévisions météorologiques défavorables.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’exécutif recommande par ailleurs vivement un usage économe de l’eau, notamment pour les besoins non essentiels tels que l’arrosage d’agréments et le lavage de véhicules, selon un communiqué publié vendredi. Le canton de Neuchâtel est classé en effet en niveau élevé de sécheresse.

Au plus bas

Ces conditions «exceptionnelles» ont influencé «largement» les quantités et la température des cours d’eau. En ce début juillet, les débits mesurés dans le Doubs, le Seyon et l’Areuse sont très inférieurs aux valeurs moyennes historiques enregistrées depuis plus de 50 ans.

Les niveaux dans les cours d’eau sont devenus faibles, nécessitant parfois le déplacement de poissons pris au piège. Les prévisions météorologiques ne laissent pas entrevoir de précipitations importantes ces prochains jours. Les températures élevées vont par ailleurs perdurer dans le canton.

Le maintien de débits minimaux est vital pour préserver la faune aquatique, la flore et la biodiversité dans les rivières. Ces régimes permettent la régulation de la température du cours d’eau et les apports en oxygène utiles à toute forme de vie. La Thielle n’est pas concernée par l’interdiction générale de pompage.

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