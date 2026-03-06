Interpellation de trois auteurs présumés de vol à Broc (FR)

Keystone-SDA

La Police cantonale fribourgeoise a appréhendé vendredi tôt trois auteurs présumés de plusieurs vols par introduction clandestine à Bellegarde et Charmey. Les individus, âgés tous trois de 16 ans, ont été placés en arrestation provisoire. Une enquête est en cours.

(Keystone-ATS) Un habitant de Bellegarde a sollicité vers 5h00 l’intervention de la police pour interpeller des cambrioleurs qui avaient pris la fuite à bord d’une voiture. Quelques minutes plus tard, les forces de l’ordre étaient informées que trois individus fouillaient des véhicules à Charmey, selon un communiqué publié vendredi.

Le dispositif a permis de localiser à Broc une voiture correspondant au signalement. A la vue de la patrouille, le conducteur a tenté en vain une manoeuvre pour s’enfuir. La police a pu interpeller deux des occupants: le conducteur, un ressortissant marocain de 16 ans, et le passager avant, un ressortissant tunisien du même âge.

Section canine

Le troisième passager, un ressortissant libyen également âgé de 16 ans, a pris la fuite à pied avant d’être interpellé aux abords de la Sarine, grâce à la piste de la section canine. Les premières investigations ont permis de mettre en évidence que la voiture avait été volée à Vevey (VD) durant la nuit.

Les trois auteurs présumés ont été placés en arrestation provisoire, précise le communiqué. Une enquête est en cours afin d’établir les faits ainsi que les responsabilités des individus arrêtés. Plusieurs plaintes pour vol par introduction clandestine ont déjà été enregistrées à Bellegarde et à Charmey.