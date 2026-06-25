La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Interruption du travail en extérieur dès 13h00 à Genève

Keystone-SDA

Genève prend des mesures pour protéger les travailleurs pendant la période de canicule. Toutes les activités à l'extérieur et exposées au soleil doivent être interrompues dès 13h00, sauf celles considérées comme indispensables pour la sécurité publique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette décision, qui entre en vigueur immédiatement, a été annoncée jeudi par l’Office cantonal de l’inspection du travail (OCIRT). Pour les personnes qui doivent malgré tout travailler dehors, un régime d’alternance doit être mis en place avec un maximum de quinze minutes de travail au soleil suivi d’un temps de récupération de 45 minutes à l’ombre.

Ces mesures sont essentielles pour éviter la mise en danger des employés concernés, selon l’OCIRT. Les températures maximales prévues pour le canton de Genève devraient atteindre 36 degrés jusqu’à dimanche. De plus, avec l’augmentation de l’humidité, les températures minimales durant la nuit seront plus élevées avec des valeurs proches de 20 degrés voire plus.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision