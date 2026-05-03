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Intervention massive des pompiers à Langnau

Keystone-SDA

Un incendie à Bärau, dans la commune de Langnau (BE) provoquait dimanche matin un important dégagement de fumée. Plusieurs maisons sont en flammes, a indiqué la police cantonale bernoise à l'agence de presse Keystone-ATS.

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(Keystone-ATS) Le feu a déclenché à une intervention de grande envergure, a précisé la police.

Alertswiss, le système d’alerte de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), a émis un avertissement dans la nuit de samedi à dimanche concernant un important dégagement de fumée et une odeur désagréable. La population est invitée à fermer les fenêtres et les portes et à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

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