Intesa Sanpaolo: bénéfice net en baisse de 1,2% au 3e trimestre

Keystone-SDA

La première banque d'Italie, Intesa Sanpaolo, a publié vendredi un solide bénéfice net de 2,37 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 1,2% sur un an mais conforme aux attentes du marché.

(Keystone-ATS) Les analystes prévoyaient un bénéfice proche, à 2,34 milliards, selon un consensus établi par FactSet.

Les investisseurs ont cependant sanctionné ces résultats à la Bourse de Milan et l’action perdait 1,53% à 5,6 euros, à 13H44 sur un marché stable (+0,3%).

Sur les neuf premiers mois de l’année, le bénéfice net d’Intesa atteint 7,588 milliards d’euros, contre 7,167 milliards sur la même période en 2024, soit une hausse de 5,9% sur un an.

Plus de dividende

Ces résultats sont «en ligne avec l’objectif» de bénéfice net supérieur à neuf milliards pour l’année 2025, a souligné la direction de la banque dans un communiqué, et ils «mettent en évidence la capacité d’Intesa Sanpaolo à générer une rentabilité solide et durable».

Le groupe prévoit de nouvelles mesures au quatrième trimestre pour «renforcer davantage encore la durabilité future des résultats», a indiqué la direction.

Intesa prévoit de distribuer 3,2 milliards d’euros d’acompte de dividendes à ses actionnaires dès le mois de novembre.