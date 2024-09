Introduction du salaire minimum à Genève: les femmes sont gagnantes

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) A Genève, un rapport sur l’introduction fin 2020 du salaire minimum dans le canton révélé jeudi montre que cette mesure a été positive pour les femmes. Leur chance de retrouver un emploi a augmenté de 6,5% par rapport aux hommes.

« Je me réjouis de voir que le salaire minium a réduit les inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché de l’emploi, même si ces inégalités persistent malheureusement encore », a relevé Delphine Bachmann, cheffe du Département de l’économie et de l’emploi (DEE). Elle commentait le deuxième volet d’une vaste étude sur l’évaluation du salaire minimum.

La première partie, qui avait été présentée en décembre 2023, concluait que le salaire minimum n’avait globalement pas eu d’impact sur le taux de chômage. Une conclusion confirmée par ce second rapport qui décortique les données du chômage par catégories. Les femmes sont les gagnantes alors que les jeunes (18-25 ans) qui n’ont pas de diplôme sont les principaux perdants.