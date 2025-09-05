La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Investissement de 22 millions pour rénover la gare de Cressier (FR)

Keystone-SDA

Les Transports publics fribourgeois (TPF) mettent à l’enquête publique dans la Feuille officielle le réaménagement de la gare de Cressier (FR). Au total, plus de 22 millions de francs seront investis dans les travaux.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les travaux permettront de retrouver une gare dotée de deux voies et de deux quais qui respecteront notamment les exigences de la LHand (loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées), ont indiqué vendredi les TPF. Un peu plus d’un kilomètre d’installations ferroviaires sera aussi remis à neuf.

Le réaménagement concerne le tronçon entre Cressier et Villars-les-Moines (FR). Rendu nécessaire par la vétusté de l’installation, il permettra en outre d’optimiser légèrement le tracé et de gagner en vitesse, d’un côté comme de l’autre de la gare.

Sous réserve que les procédures se prolongent, le calendrier prévoit le début du chantier vers le milieu de l’année 2027, précise le communiqué. La mise en service devrait intervenir quant à elle en décembre 2028.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision