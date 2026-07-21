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Investissements béton dans la construction suisse en 2025

Keystone-SDA

Les investissements dans la construction ont progressé de 3,5% en termes nominaux l'année dernière, selon une estimation encore provisoire réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les dépenses totales dans la construction, comprenant les investissements dans la construction et les dépenses destinées aux travaux d’entretien publics, ont augmenté de 3,2%.

Les investissements dans le bâtiment (+3,6%) comme ceux dans le génie civil (+3,2%) ont progressé, rapporte un communiqué de l’OFS paru mardi. Durant la même période, les maîtres d’ouvrage privés ont gonflé leurs investissements dans le bâtiment (+2,5%), mais diminué ceux dans le génie civil (-5,7%).

Perspectives encourageantes

Les maîtres d’ouvrage publics (la Confédération, les cantons et les communes) ont investi davantage dans le bâtiment (+8,4%) et dans le génie civil (+5,2%).

Les investissements dans les nouvelles constructions ont augmenté de 3,4% sur un an, et ceux dans les projets de transformation de 3,5%.

Les maîtres d’ouvrage privés ont affiché des investissements en hausse de 2,3% dans les nouvelles constructions et de 1,7% dans les transformations.

Concernant les perspectives 2026, la réserve de travail des projets en cours de construction a augmenté de 6,0% par rapport à 2024. En revanche, les dépenses prévues pour les travaux publics d’entretien ont diminué de 0,1% en l’espace d’un an.

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