Investissements de 29 milliards pour la formation et la recherche

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral prévoit des investissements à hauteur de 29,2 milliards de francs maximum pour l’encouragement à la formation, à la recherche et à l’innovation sur les années 2025 à 2028. L’enveloppe est supérieure de 1,3 milliard comparé à la période 2021-2024.

L’enveloppe globale, en hausse de 1,6% en valeur nominale, ainsi que les différents crédits de dépenses ont toutefois dû être adaptés après la procédure de consultation, a annoncé vendredi le Conseil fédéral. Ils ont été réduits de 500 millions au total, afin de tenir compte de la situation budgétaire tendue.

L’objectif du nouveau message est de maintenir la Suisse à la pointe dans le domaine FRI, précise le Conseil fédéral. Les crédits débloqués permettront de financer des mesures en faveur de la formation professionnelle, de la formation continue, des hautes écoles et de l’encouragement à la recherche et à l’innovation. Les programmes européens Horizon Europe et Erasmus+ n’en font pas partie.