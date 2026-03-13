La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Irak: 4 membres d’équipage tués dans le crash d’un avion américain

Keystone-SDA

Quatre membres d'équipage ont péri dans le crash de l'avion de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak, a annoncé vendredi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. La perte de ce KC-135 n'était pas due à "des tirs hostiles", a-t-il précisé.

(Keystone-ATS) «Quatre des six membres d’équipage à bord de l’avion ont péri, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent», a précisé le Centcom dans un communiqué publié sur X. «Les circonstances de l’incident font l’objet d’une enquête. Mais la perte de l’avion n’est pas due à des tirs ennemis ou amis.»

