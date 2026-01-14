La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Iran: «pas de pendaison aujourd’hui ou demain», dit un ministre

Keystone-SDA

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré mercredi qu'il n'y aurait "pas de pendaison aujourd'hui ou demain" en Iran. Il s'est exprimé dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A la question «allez-vous procéder à la pendaison de certains des manifestants ?», le ministre a répondu qu’il n’y aurait «pas de pendaison aujourd’hui (mercredi) ou demain (jeudi)». «Je peux vous dire, je suis confiant dans le fait qu’il n’y a pas de projet de pendaison», a-t-il ajouté.

Donald Trump menace d’intervenir militairement en Iran pour mettre fin à la répression du mouvement de contestation, l’un des plus importants depuis la proclamation de la République islamique en 1979. Le président américain a déclaré plus tôt dans la journée avoir été informé par «une source fiable» qu’il n’y avait «pas de projet d’exécution» en Iran, sans donner plus de détails.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision