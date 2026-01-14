Iran: «pas de pendaison aujourd’hui ou demain», dit un ministre

Keystone-SDA

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré mercredi qu'il n'y aurait "pas de pendaison aujourd'hui ou demain" en Iran. Il s'est exprimé dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News.

1 minute

(Keystone-ATS) A la question «allez-vous procéder à la pendaison de certains des manifestants ?», le ministre a répondu qu’il n’y aurait «pas de pendaison aujourd’hui (mercredi) ou demain (jeudi)». «Je peux vous dire, je suis confiant dans le fait qu’il n’y a pas de projet de pendaison», a-t-il ajouté.

Donald Trump menace d’intervenir militairement en Iran pour mettre fin à la répression du mouvement de contestation, l’un des plus importants depuis la proclamation de la République islamique en 1979. Le président américain a déclaré plus tôt dans la journée avoir été informé par «une source fiable» qu’il n’y avait «pas de projet d’exécution» en Iran, sans donner plus de détails.