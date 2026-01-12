La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Iran: l’armée américaine étudie des options très fortes, dit Trump

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que l'armée américaine étudiait des "options très fortes" concernant l'Iran. Les craintes d'une répression meurtrière du mouvement de contestation dans le pays se renforcent.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d’au moins 192 manifestants en Iran, mais averti que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé.

«Nous examinons la question très sérieusement. L’armée examine la question et nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision», a dit le président américain aux journalistes à bord de son avion Air Force One.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision