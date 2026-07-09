Iran: le guide suprême Ali Khamenei a été inhumé

Keystone-SDA

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Le défunt guide suprême iranien Ali Khamenei a été inhumé tôt vendredi à Machhad, a rapporté la télévision d'Etat. La cérémonie a eu lieu sans la présence apparente de son fils et successeur, Mojtaba Khamenei, selon les images diffusées par la télévision Irib.

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(Keystone-ATS) Les images de la télévision d’Etat iranienne montrent le cercueil du défunt guide suprême être porté au sein du sanctuaire de l’imam Reza, le lieu le plus saint de l’islam chiite en Iran.

Son fils et successeur, Mojtaba Khamenei, invisible depuis sa nomination en mars, n’a, pour l’heure, pas fait d’apparition publique lors de ces funérailles.

La cérémonie se déroule sur fond de reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l’Iran, les plus importantes depuis la signature le 17 juin par les deux belligérants d’un fragile protocole d’accord venu entériner le cessez-le-feu d’avril.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Etats-Unis ont encore massivement frappé l’Iran, visant selon l’armée quelque 90 cibles militaires.