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Iran: première apparition du chef des Gardiens de la Révolution

Keystone-SDA

Le chef des Gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi, s'est recueilli à Téhéran devant la dépouille d'Ali Khamenei, selon des images diffusées vendredi par les médias iraniens. Il s'agit de sa première apparition publique depuis le début de la guerre en février.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Discret depuis le début de la guerre, probablement pour éviter d’être assassiné comme son prédécesseur, Ahmad Vahidi pose la main sur le cercueil et prie, d’après une photo relayée par l’agence de presse Fars.

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