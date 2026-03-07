Iran: Trump évoque un envoi possible envoi de troupes au sol

Le président américain Donald Trump a évoqué samedi un envoi possible de troupes au sol en Iran pour contrôler les stocks d'uranium enrichi du pays. "Peut-être qu'à un moment nous le ferons. Ce serait formidable", a-t-il lancé à bord d'Air Force One.

(Keystone-ATS) La Maison-Blanche a affirmé, pour justifier l’offensive contre l’Iran, que le pays avait accumulé de tels stocks d’uranium enrichi que Téhéran était très proche de pouvoir fabriquer une bombe atomique.