Iran: Trump évoque un envoi possible envoi de troupes au sol

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a évoqué samedi un envoi possible de troupes au sol en Iran pour contrôler les stocks d'uranium enrichi du pays. "Peut-être qu'à un moment nous le ferons. Ce serait formidable", a-t-il lancé à bord d'Air Force One.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Maison-Blanche a affirmé, pour justifier l’offensive contre l’Iran, que le pays avait accumulé de tels stocks d’uranium enrichi que Téhéran était très proche de pouvoir fabriquer une bombe atomique.

