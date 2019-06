Un ingénieur de 49 ans a été condamné jeudi par la cour d'assises de l'Isère, en France, à cinq ans de prison dont deux avec sursis pour le viol de deux de ses soeurs. Les faits remontent à leur enfance.

L'homme, qui comparaissait libre, est parti en prison immédiatement. Le procureur de Bourgoin-Jallieu avait requis douze ans de réclusion criminelle.

Les victimes, des fillettes à l'époque, l'avaient été concomitamment de leur propre père et de l'accusé, quand il était adolescent puis jeune homme, jusqu'à l'âge de 25 ans. Le père ignorait les agissements du fils et inversement.

Dans cette famille très catholique, tous ces secrets avaient été préservés jusqu'en 2006, lorsque le père avait agressé la fille de l'épouse du condamné. Il a été condamné pour viols en 2012 à dix ans de réclusion criminelle. Il a été libéré l'année dernière. Il suit un traitement psychologique et chimique.

"Un bouc émissaire"

L'accusé, violé lui-même par un voisin à 9 ans, et en invalidité depuis dix ans pour dépression sévère, s'est présenté comme "un bouc émissaire" sa vie durant. Il n'avait reconnu qu'à la toute fin de l'instruction le viol de ses soeurs. Son avocat a dû insister pour qu'il manifeste des regrets à l'audience.

A l'énoncé du verdict l'envoyant en prison, seule sa femme s'est effondrée. L'accusé et le reste de la famille, dont les membres continuent globalement à se parler, sont restés impassibles.

L'homme a été condamné à payer à ses soeurs, âgées aujourd'hui de 38 et 42 ans, respectivement 20'000 euros et un euro symbolique de dommages et intérêts.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis