Le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) a été privé d'électricité une bonne partie de la journée de mardi mais cela n'a pas impacté la sécurité. Les détenus sont restés calmes, a-t-on appris de sources concordantes.

Vers 18h00, la panne était réparée, a indiqué le porte-parole de la Direction interrégionale des Services pénitentiaires de Lyon. L'établissement était alimenté par un groupe électrogène depuis 02h30 mardi matin pour la sécurité, et depuis le milieu d'après-midi pour la détention.

A l'origine de cet incident, révélé par Le Dauphiné libéré, une panne de secteur a privé de courant la prison et ses environs de 02h30 à 03h13, a précisé à l'AFP Enedis, qui gère le réseau d'électricité.

Dans la prison, le groupe électrogène chargé de prendre le relais en matière de sécurité de cet établissement de quelque 400 places s'est aussitôt mis en route, selon le porte-parole. Mais au lieu de s'arrêter quand l'électricité est revenue trois quarts d'heure plus tard, il a continué à fonctionner, tandis que le reste de l'installation électrique de la prison ne parvenait pas non plus à rebasculer sur le secteur.

Parloirs et promenades maintenus

La situation perdurant dans la matinée, un groupe d'ERIS (équipes régionales d'intervention et de sécurité), l'unité pénitentiaire chargée de renforcer le maintien de l'ordre en prison, a été appelée pour parer un éventuel mouvement de protestation des détenus.

Ceux-ci et le personnel ont cependant été tenus au courant de la situation et l'établissement est resté calme, a indiqué le porte-parole. Parloirs et promenades ont été maintenus, a-t-il souligné, et les détenus ont eu un repas froid mardi midi.

Un second groupe électrogène, plus puissant, a finalement été mis en place par le prestataire privé de la prison, Sodexo, en début d'après-midi, afin d'assurer l'électricité également pour la vie quotidienne à l'intérieur de l'établissement. L'origine de la panne a fini par être découverte et la prison était de nouveau sur secteur en début de soirée.

