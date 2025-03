Israël – chef du Shin Bet limogé: recours devant la Cour suprême

L'opposition israélienne et une ONG ont annoncé vendredi le dépôt de recours contre la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahu de limoger le chef du Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure. Le 1er ministre a affirmé "ne plus faire confiance" à Ronen Bar.

(Keystone-ATS) Le Mouvement pour un gouvernement de qualité a dénoncé dans un communiqué une « décision illégale […] posant un vrai risque pour la sécurité nationale ».

Le parti de centre droit, Yesh Atid, du chef de l’opposition Yaïr Lapid a annoncé de son côté avoir déposé un recours au nom de plusieurs formations d’opposition et dénoncé une « décision prise en raison d’un conflit d’intérêts flagrant du Premier ministre, basée sur des considérations étrangères ».

Le recours de l’opposition israélienne a été déposé au nom des quatre partis qui la compose: Yesh Atid, le parti de l’Union nationale (centre) de l’ancien ministre de la Défense, Benny Gantz, « Les démocrates » de Yaïr Golan, et le parti nationaliste Israël Beiteinou d’Avigdor Lieberman.

Exécutif mis en cause

Benjamin Netanyahu a justifié le limogeage de Ronen Bar, qui doit prendre effet au plus tard le 10 avril, par une « perte de confiance professionnelle et personnelle persistante ».

Mais selon les critiques du chef du gouvernement, Ronen Bar était dans la ligne de mire du septuagénaire après avoir mis en cause l’exécutif dans le fiasco de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et l’enquête du Shin Bet sur l’affaire, baptisée « Qatargate » par les médias, impliquant des proches de Benjamin Netanyahu pour des versements occultes présumés du Qatar.

D’autres graves affaires

Ronen Bar, nommé en octobre 2021 pour un mandat de cinq ans, avait, dès avant la décision, assuré qu’il se défendrait devant les « instances appropriées ».

Dans une lettre rendue publique jeudi soir, il a affirmé que les motivations de son limogeage, annoncé dès dimanche par le premier ministre, sont basées sur « l’intérêt personnel » et ont pour but d' »empêcher les enquêtes sur les événements qui ont conduit au 7 octobre et sur d’autres graves affaires examinées actuellement par le Shin Bet ».

L’annonce dimanche de sa future révocation avait provoqué la colère de l’opposition et entraîné des manifestations. Les protestataires ont dénoncé une « menace contre la démocratie » et accusé Benjamin Netanyahou de vouloir concentrer le pouvoir.

M. Bar avait déjà laissé entendre qu’il démissionnerait avant la fin de son mandat, mais selon ses termes et en assumant la responsabilité de l’échec de son agence à prévenir l’attaque.