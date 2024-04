Israël va permettre la livraison “temporaire” d’aide à Gaza

1 minute

(Keystone-ATS) Israël va permettre la livraison “temporaire” d’aide dans la bande Gaza, a annoncé vendredi du bureau du premier ministre israélien quelques heures après une mise en garde du président américain Joe Biden. Le territoire palestinien, assiégé, est menacé de famine.

Le cabinet de guerre israélien a autorisé le gouvernement à “prendre des mesures immédiates pour augmenter l’aide humanitaire” afin d'”éviter une crise humanitaire” et “assurer la poursuite des combats”, a déclaré le bureau de Benyamin Netanyahou dans un communiqué. La livraison “temporaire” d’aide se fera via le port d’Ashdod et le point de passage d’Erez.

Le premier ministre israélien fait face à une pression internationale accrue, notamment de la part du président américain Joe Biden qui l’a pressé jeudi par téléphone de conclure “sans délai” un accord pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au bord de la famine après six mois de siège et de guerre.

Leur entretien téléphonique est survenu quelques jours après la mort de travailleurs humanitaires dans des frappes israéliennes.