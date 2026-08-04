Italie: des éboueurs aident à retrouver un billet de loterie

Keystone-SDA

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Un billet de loterie d'un million d'euros a été retrouvé dans les ordures en Italie après que la gagnante, affolée, a demandé aux éboueurs de l'aider à le récupérer, a indiqué mardi à l'AFP la société de gestion des déchets.

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(Keystone-ATS) Le billet était «miraculeusement encore intact» quand les éboueurs ont passé au peigne fin les montagnes de déchets dans leur camion, a déclaré mardi à l’AFP Roberto Nicola Toscano, directeur de la société SANB dans la région des Pouilles, au sud de l’Italie.

M. Toscano a expliqué que lorsque la gagnante s’était rendue dimanche dans son magasin de quartier pour vérifier son billet après le tirage, la machine avait indiqué qu’il était «non payable», car les petits commerçants ne peuvent verser que les gains modestes.

Une journée de recherche

Pensant avoir perdu, elle a alors laissé son billet au magasin. À son retour, un membre de sa famille lui a annoncé que ses numéros habituels avaient été tirés. Ils se sont immédiatement précipités vers le magasin, pour découvrir que le billet avait déjà été jeté et que les ordures avaient été ramassées. Mais par un coup de chance, ils ont réussi à identifier le bon camion et à l’arrêter.

Compte tenu du risque que représentaient les déchets potentiellement dangereux, ils ont conduit le véhicule dans les locaux d’une entreprise spécialisée équipée pour effectuer les recherches, a précisé le directeur de la SANB, basée à Bitonto, près de Bari.

Les employés ont fouillé la benne à ordures pendant plus d’une journée et ont retrouvé divers billets. «Parmi eux se trouvait le billet que nous recherchions, qui, comme par miracle, était encore intact», a conclu M. Toscano.

Lorsqu’il a annoncé à la gagnante qu’ils avaient retrouvé le billet, «elle a pleuré d’émotion», a-t-il confié. Avant d’ajouter: «Je l’aurais prise dans mes bras, mais nous étions au téléphone».