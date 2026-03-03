La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Italie: l’inflation a réaccéléré en février à 1,6%

Keystone-SDA

L'inflation a accéléré en Italie au mois de février, à 1,6% sur un an contre 1% en janvier, selon une première estimation publiée mardi l'Institut national des statistiques (Istat).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette accélération est due notamment à une hausse des prix dans les services (de 2,5% à 3,6%), des transports aux soins à la personne, mais aussi des produits alimentaires non transformés.

La baisse continue des prix de l’énergie avant le début de la guerre en Iran (de -6,2% en janvier à -6,6% en février) n’a pas compensé la hausse des services.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix des éléments les plus volatils (énergie et alimentation), et fait référence pour les experts, a ainsi augmenté de 2,4% (+0,7 point sur un mois).

L’inflation italienne reste cependant en-dessous de la moyenne européenne, qui est remontée en février à 1,9%, juste en dessous de l’objectif de la BCE, selon une première estimation publiée par Eurostat.

