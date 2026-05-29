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Italie: l’inflation accélère encore en mai avec l’énergie

Keystone-SDA

L'inflation s'est accélérée en Italie au mois de mai, à 3,2% sur un an, après 2,7% en avril, selon une première estimation publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

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(Keystone-ATS) Cette accélération est due notamment à une hausse des prix de l’énergie liée à la guerre qui a débuté fin février au Moyen-Orient.

Les prix de l’énergie non réglementée, comme les carburants, ont grimpé de 12,6% sur un an (après +9,6% en avril), tandis que ceux du gaz et de l’électricité ont augmenté de 5,8% (contre +5,3% en avril).

Les prix de l’essence en particulier ont enregistré une très forte progression (+6,9% par rapport au mois d’avril) de 10,7% en mai sur un an. Ceux des autres carburants pour les moyens de transport personnels ont augmenté de 4,8% par rapport à avril, à +9,8%.

La progression de l’indice des prix à la consommation en mai a également été portée par les services de transport (+1,8% sur un an en mai, contre +0,6% en avril) ainsi que les services récréatifs, culturels et de soins à la personne (+3% sur un an en mai, contre +2,6% en avril).

«Un effet de frein sur la dynamique de l’inflation provient en revanche des prix des produits alimentaires, qui maintiennent globalement stable leur rythme de croissance», a noté l’Istat.

La progression des prix des biens alimentaires, des produits d’entretien du foyer et d’hygiène personnelle est en effet restée stable en mai, à +2,3%.

La Banque d’Italie a prévu que l’inflation grimpe jusqu’à 4% sur l’année si la guerre venait à se prolonger au Moyen-Orient.

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