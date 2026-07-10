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Italie: léger recul de la production industrielle en mai

Keystone-SDA

La production industrielle a légèrement reculé en mai (-0,3% par rapport à avril) après trois mois de hausse, avec une baisse observée dans tous les secteurs à l'exception de l'énergie, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

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1 minute

(Keystone-ATS) La production reste toutefois en augmentation sur un an (+1,1%). À l’exception des biens de consommation, tous les principaux secteurs d’activité affichent des augmentations par rapport à l’année précédente, note l’Istat.

Dans le détail, les secteurs qui enregistrent les hausses tendancielles les plus fortes sont la fabrication de moyens de transport (+11,6%), la production de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques (+3,5 %) et la fabrication de produits chimiques (+3,3%).

Les reculs les plus prononcés se constatent dans les industries du textile, de l’habillement, du cuir et des accessoires (-6,6%), dans les autres industries manufacturières, la réparation et l’installation de machines et d’équipements (-3,8 %) et dans la fabrication de matériel électrique et d’équipements pour usage domestique non électriques (-2,6 %).

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