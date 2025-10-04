Italie: marée humaine à Rome en soutien aux Palestiniens

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Des centaines de milliers de personnes selon les organisateurs, ont manifesté samedi à Rome en soutien aux Palestiniens pour réclamer la fin de la guerre à Gaza, au 4e jour d'une importante mobilisation après l'interception par Israël de la flottille internationale.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) «Nous sommes tous palestiniens», «Free Palestine», «Stop au génocide», ont scandé les participants, parmi lesquels des familles avec des enfants.

Les organisateurs ont annoncé «un million» de manifestants. Contactée par l’AFP, la préfecture de police n’était pas en mesure de fournir de chiffre de participation dans l’immédiat.

Le cortège a défilé sous le soleil dans le centre de la capitale italienne, encadré par un important dispositif de sécurité.

Les participants, dont beaucoup exhibaient un drapeau palestinien ou un keffieh, ont déployé des banderoles et des pancartes «Colonies juives, hors de Cisjordanie», «Fin à l’apartheid» ou encore «La Terre Sainte crie pour la paix».

«Je pense que des pays comme l’Italie, la France et l’Espagne, ont développé une culture de résistance et des valeurs démocratiques plus que d’autres, car ils ont eu l’expérience de la dictature et de la violence», a-t-il ajouté.

Des manifestations très suivies se tiennent chaque jour dans plusieurs villes italiennes depuis le début de l’interception de la flottille pour Gaza par les forces israéliennes mercredi soir.

Samedi, Mme Meloni a accusé les manifestants d’avoir profané une statue du pape Jean Paul II (1978-2005) avec des graffitis devant la gare principale de Rome, dénonçant un «acte honteux».

«Ils disent descendre dans la rue pour la paix, mais ils insultent la mémoire d’un homme qui fut un véritable défenseur et bâtisseur de la paix», a-t-elle déploré dans un communiqué.

Aussi à Barcelone et Londres

Des milliers de personnes ont aussi défilé samedi dans le centre de Barcelone pour soutenir la Palestine, demander la fin de la guerre à Gaza et du commerce des armes avec Israël.

Une cinquantaine d’Espagnols figurent parmi les membres de la flottille détenus en Israël, a indiqué samedi le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Un millier de personnes se sont en outre rassemblées samedi à Londres en soutien au groupe Palestine Action, classé «terroriste» par les autorités, malgré les appels du gouvernement et de la police à ne pas manifester en solidarité avec la communauté juive, après l’attaque jeudi à Manchester contre une synagogue.

Ces manifestations «risquent de créer de nouvelles tensions», a affirmé la police de Londres vendredi, en appelant à les annuler.

Mais un millier de personnes dans la capitale et une centaine d’autres à Manchester ont néanmoins manifesté en soutien aux Palestiniens.

