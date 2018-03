Ivo Vonlanthen: quelques brins d'herbe

Quelques poignées d'herbe, pas même, quelques brins d'herbe, grandis démesurément, c'est à cela que semble se résumer la peinture du Fribourgeois Ivo Vonlanthen. Celui-ci, né en 1959, s'inspire de ses voyages en Amazonie et au Canada, de son expérience des natures extrêmes de ces pays, d'une part, une végétation rare, figée par le gel, d'autre part, des pousses échevelées, que le jeu du peintre consiste à isoler sur un fond neutre. L'exposition très zen de la Fondation Louis Moret, à Martigny, comprend une trentaine de travaux, pour la plupart des aquarelles sur papier de riz, ainsi que quelques grandes peintures à l'acrylique sur toile et des gravures à l'eau-forte. Toutes les compositions miment l'élégant entrelacs d'une herbe haute, qui vient compartimenter l'espace et finit par ressembler aux signes d'une souple écriture. La couleur se fait aussi rare que le dessin: un peu de vert, un peu de jaune pâle, un zeste de bleu ciel. On devine l'attitude méditative du peintre devant le support, une concertation qui tend à l'épure. L'herbe, à laquelle font immanquablement penser les sujets, baptisés tantôt «Ecritures», tantôt «Vents fragiles», se résout en griffures atones, en la caresse du pinceau. Parfois, celui-ci a fait goutter quelques taches, vite absorbées par le papier de riz soyeux. Traces de la vie qui s'enfuit. Laurence Chauvy A voir jusqu'au 8 avril à la Fondation Moret à Martigny (tél. 027/ 722 23 47).

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Ivo Vonlanthen: quelques brins d'herbe 07. mars 2001 - 11:37 Le peintre fribourgeois présente à Martigny une trentaine de travaux récents, dont le motif est unique: l'entrelacs de tiges et de feuilles, une écriture élégante. Quelques poignées d'herbe, pas même, quelques brins d'herbe, grandis démesurément, c'est à cela que semble se résumer la peinture du Fribourgeois Ivo Vonlanthen. Celui-ci, né en 1959, s'inspire de ses voyages en Amazonie et au Canada, de son expérience des natures extrêmes de ces pays, d'une part, une végétation rare, figée par le gel, d'autre part, des pousses échevelées, que le jeu du peintre consiste à isoler sur un fond neutre. L'exposition très zen de la Fondation Louis Moret, à Martigny, comprend une trentaine de travaux, pour la plupart des aquarelles sur papier de riz, ainsi que quelques grandes peintures à l'acrylique sur toile et des gravures à l'eau-forte. Toutes les compositions miment l'élégant entrelacs d'une herbe haute, qui vient compartimenter l'espace et finit par ressembler aux signes d'une souple écriture. La couleur se fait aussi rare que le dessin: un peu de vert, un peu de jaune pâle, un zeste de bleu ciel. On devine l'attitude méditative du peintre devant le support, une concertation qui tend à l'épure. L'herbe, à laquelle font immanquablement penser les sujets, baptisés tantôt «Ecritures», tantôt «Vents fragiles», se résout en griffures atones, en la caresse du pinceau. Parfois, celui-ci a fait goutter quelques taches, vite absorbées par le papier de riz soyeux. Traces de la vie qui s'enfuit. Laurence Chauvy A voir jusqu'au 8 avril à la Fondation Moret à Martigny (tél. 027/ 722 23 47).