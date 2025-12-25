Japon: après les attaques d’ours, leur viande dans des restaurants

Une viande "juteuse et savoureuse": Koji Suzuki peine à satisfaire les nombreux gourmets avec ses morceaux grillés d'ours. La viande provient d'ours abattus avec l'aval des autorités pour endiguer les attaques qui ont fait un nombre record de 13 morts en 2025.

(Keystone-ATS) L’établissement de M. Suzuki, situé dans l’agglomération vallonnée de Chichibu, près de Tokyo, sert également du cerf et du sanglier, mais la popularité de ses plats d’ours a explosé après des mois d’incidents largement médiatisés: plantigrades s’introduisant dans des maisons, rôdant près des écoles, semant la panique dans des supermarchés…

«Avec toutes ces informations sur les ours, le nombre de clients qui veulent en manger a beaucoup augmenté», explique Koji Suzuki, 71 ans, également chasseur. «Il vaut mieux utiliser sa viande dans un restaurant comme celui-ci plutôt que d’enterrer» sa carcasse, estime-t-il.

Son épouse Chieko, qui gère le restaurant, affirme refuser régulièrement des clients, mais reste discrète sur l’ampleur de la fréquentation supplémentaire.

Des milliers d’ours tués

En abattant les ours – qui peuvent peser une demi-tonne et courir plus vite qu’un homme – les autorités espèrent endiguer la menace dans certaines régions du nord du Japon.

Le nombre de victimes d’attaques décédées cette année est déjà deux fois supérieur au précédent record annuel, alors qu’il reste encore quatre mois d’ici à la fin de l’exercice nippon qui s’achèvera à la fin mars. Les scientifiques attribuent le phénomène à une population d’ours en forte croissance, une pénurie de nourriture et le dépeuplement humain de certaines régions.

Pour réagir, Tokyo a déployé des militaires et des unités de policiers anti-émeutes. Le nombre de 9100 ours tués sur l’année 2023-2024 a déjà été dépassé en six mois.

Parallèlement, les autorités espèrent que la viande pourra devenir une source de revenus pour les villages ruraux. «Il est important de transformer ces nuisibles en quelque chose de positif», a insisté le ministère japonais de l’agriculture plus tôt en décembre.

Les autorités locales recevront 100 millions d’euros pour contrôler les populations d’ours et promouvoir une consommation «durable».

Les ours bruns ne vivent qu’à Hokkaido, où leur population a doublé en l’espace de trois décennies pour dépasser 11’500 individus en 2023. Les ours noirs sont eux communs dans une grande partie du pays.