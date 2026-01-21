La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Japon: prison à vie pour le meurtrier de l’ex-premier ministre Abe

Keystone-SDA

Tetsuya Yamagami, l'homme jugé pour avoir tué par balle l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe en juillet 2022, a été reconnu coupable mercredi par un tribunal nippon. Il a écopé d'une peine de prison à vie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) M. Yamagami, 45 ans, était accusé d’avoir tiré sur l’ex-dirigeant japonais, qui avait quitté ses fonctions deux ans auparavant, à l’aide d’une arme artisanale lors d’une réunion électorale le 8 juillet 2022 à Nara, près de Kyoto.

Le juge a prononcé une peine d’emprisonnement à vie lors d’une audience au tribunal de Nara, a constaté un journaliste de l’AFP.

Lors de l’ouverture du procès en octobre, Tetsuya Yamagami avait reconnu le meurtre. Le parquet avait requis la prison à perpétuité, qualifiant le meurtre «d’inédit dans notre histoire d’après-guerre» et invoquant les «conséquences extrêmement graves» sur la société, selon les médias

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision