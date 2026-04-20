Japon: séisme de magnitude 7,4 dans le nord, alerte au tsunami

Keystone-SDA

Un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé le nord du Japon lundi, a indiqué l'Agence météorologique japonaise (JMA). Elle a émis dans la foulée une alerte au tsunami prévoyant des vagues pouvant atteindre trois mètres.

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(Keystone-ATS) Le séisme s’est produit à 16h53 (09h53 suisses) dans les eaux du Pacifique, au large du nord de la préfecture d’Iwate. Les secousses ont été si violentes qu’elles ont fait trembler de grands immeubles jusqu’à Tokyo, à plusieurs centaines de kilomètres de là.

Les premières vagues du tsunami pourraient atteindre immédiatement le littoral nord, a indiqué la JMA. Elle a averti que des dégâts dus aux vagues du tsunami étaient à prévoir.

«Évacuez immédiatement les régions côtières et les zones riveraines vers un endroit plus sûr, tel qu’un terrain surélevé ou un bâtiment d’évacuation. Les vagues du tsunami devraient frapper à plusieurs reprises. Ne quittez pas les lieux sûrs tant que l’alerte n’est pas levée», a-t-elle déclaré, la chaine de télévision NHK interrompant immédiatement ses programmes.

Pays traumatisé

Le pays est toujours traumatisé par le séisme de magnitude 9,0 de mars 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l’origine de quelque 18’500 morts ou disparus. Ce séisme s’était déclenché sur la côte pacifique du Japon, le long de la fosse de Nankai, au large du pays.

Cette fosse sous-marine de 800 kilomètres est la zone où la plaque océanique de la mer des Philippines «s’enfonce» lentement sous la plaque continentale sur laquelle repose le Japon.

Le gouvernement estime qu’un séisme dans la fosse de Nankai, suivi d’un tsunami, pourrait tuer jusqu’à 298’000 personnes et causer jusqu’à 2000 milliards de dollars de dégâts.

Le Japon se trouve à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, sur la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique, et figure parmi les pays les plus actifs au monde d’un point de vue sismique.

L’archipel, qui compte environ 125 millions d’habitants, subit quelque 1’500 secousses chaque année. La grande majorité sont légères, bien que les dégâts varient selon leur localisation et leur profondeur sous la surface terrestre.