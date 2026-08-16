Jared Kushner doit rencontrer le Hamas en Egypte

Keystone-SDA

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L'émissaire américain Jared Kushner doit rencontrer des dirigeants du Hamas en Egypte, avant sa visite en Israël, ont indiqué dimanche des sources du mouvement palestinien. Cette visite intervient au moment où Washington cherche à faire avancer le plan de paix à Gaza.

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(Keystone-ATS) L’entretien, qui n’a pas été confirmé par les Etats-Unis, devrait se tenir à Al-Alamein, dans le nord de l’Egypte, un pays qui fait office depuis des années de médiateur dans le conflit israélo-palestinien.

M. Kushner, gendre du président américains Donald Trump, s’est déjà entretenu dimanche à Al-Alamein avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, alors que le chef du Hamas, Khalil al-Hayya, a rencontré de son côté le chef du renseignement égyptien, Hassan Rachad.

Divergences persistantes

Ces rencontres surviennent au moment où les Etats-Unis tentent d’aplanir les divergences entre Israël et le Hamas sur la mise en oeuvre du plan de M. Trump pour mettre fin durablement à la guerre à Gaza.

Le Hamas a donné son accord fin juillet à une feuille de route américaine, censée lancer la deuxième étape du plan américain, prévoyant le désarmement du mouvement islamiste et le retrait israélien du territoire palestinien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui rejeté officiellement le texte en exigeant un désarmement «véritable» du Hamas.

«Les médiateurs ont informé le Hamas que Jared Kushner rencontrerait sa direction, en présence de responsables égyptiens et qataris», a déclaré une source du Hamas, qui a demandé à garder l’anonymat, sans donner de date.

Pendant des années, les Etats-Unis ont refusé tout contact avec le Hamas, qu’ils classent parmi les organisations terroristes et qui a mené l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, déclenchant la guerre de Gaza.

«Précisions» demandées

Une deuxième source du Hamas a indiqué que Washington avait demandé au mouvement des précisions sur plusieurs points, notamment sur «la collecte, le regroupement et le stockage des armes de manière réelle, et non simplement symbolique, ainsi que sur le renoncement total du Hamas à gouverner Gaza».

Le Hamas, qui gouverne Gaza depuis 2007, a annoncé début juillet dissoudre son administration civile et vouloir transférer ses responsabilités au Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), un organe créé par le «Conseil de Paix» composé de technocrates palestiniens et chargé d’assurer la transition dans le territoire palestinien.

Lors de la rencontre entre M. Sissi et Jared Kushner, il a été «rappelé la nécessité pour toutes les parties de respecter leurs obligations au titre de l’accord de cessez-le-feu» à Gaza, a déclaré le porte-parole de M. Sissi dans un communiqué.

De son côté, la délégation dirigée par Khalil al-Hayya, dont c’est la première visite en Egypte depuis sa nomination fin juillet, «a réaffirmé son engagement à mener à bien le plan» américain, selon l’agence officielle égyptienne Mena.

La réunion avec M. Rachad portait sur «les efforts déployés pour contraindre Israël à respecter l’accord, qui comprend la feuille de route en 15 points, et à entamer sa mise en oeuvre», a précisé un responsable du mouvement islamiste.

Visite américaine en Israël

Le «Conseil de Paix», chargé de mettre en oeuvre le plan de paix, avait indiqué que M. Kushner devait, outre l’Egypte, se rendre la semaine prochaine en Israël avec Nikolaï Mladenov, haut représentant pour Gaza de cet organe créé par M. Trump.

Le Hamas et Israël s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu d’octobre 2025 dans le territoire palestinien, dévasté par deux ans de guerre.

Sur le terrain, plusieurs personnes ont été blessées dimanche après des frappes israéliennes sur une maison dans le centre de la bande de Gaza, a rapporté la Défense civile de Gaza, organisation de premiers secours opérant sous l’autorité du Hamas. L’armée israélienne a déclaré qu’elle répondait à une menace émanant du Jihad islamique.

D’autres personnes ont été blessées après des tirs israéliens sur des tentes abritant des personnes déplacées dans le sud, selon la même source.

Au moins 1262 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la trêve, selon le ministère de la Santé du territoire, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU. Dans le même temps, Israël y a recensé cinq soldats et un contractuel travaillant pour le ministère de la Défense tués.