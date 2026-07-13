Jay-Z célèbre 30 ans de carrière dans sa ville de New York

Keystone-SDA

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Après des années passées à privilégier les apparitions ponctuelles, Jay-Z est revenu sur scène pour trois spectaculaires concerts devant des dizaines de milliers de personnes dans sa ville de New York. Le dernier a été perturbé par d'importants problèmes logistiques.

3 minutes

(Keystone-ATS) Organisées dans l’enceinte pleine à craquer du Yankee Stadium, dans le Bronx, les trois soirées ont vu se succéder sur scène aux côtés du rappeur une kyrielle de stars, dont son épouse Beyoncé, Rihanna, Eminem, Pharrell Williams, Alicia Keys, Usher, Nas ou encore Pusha T.

Le troisième concert, dimanche soir, a été marqué par un retard de plusieurs heures. Selon les organisateurs, des «centaines» de fans ont tenté d’entrer sans billet, obligeant la sécurité à fermer les accès puis les ouvrir au compte-goutte.

Résultat: des spectateurs munis de tickets ont mis des heures à entrer, certains affirmant sur les réseaux n’y être jamais parvenus, et Jay-Z est arrivé sur scène à minuit passé, visiblement contrarié et s’excusant pour l’attente.

Homme d’affaires

Mais passé l’incident, la foule a repris à pleins poumons les succès du rappeur de 56 ans, en terminant par son méga tube «Empire State of Mind», devenu l’hymne officieux d’une ville où chacune de ses prestations est saluée comme un retour aux sources.

«Rares sont les artistes hip-hop capables de remplir une enceinte aussi mythique que le Yankee Stadium. Plus rares encore ceux qui y parviennent en s’appuyant essentiellement sur un répertoire vieux de plusieurs décennies», observe auprès de l’AFP Timothy Welbeck, chercheur en études afro-américaines à l’université Temple.

Le dernier album de Jay-Z («4:44») remonte à 2017. Mais pour deux de ses trois concerts, il a choisi de mettre l’accent sur des opus datant pour le premier de 30 ans («Reasonable Doubt») et le second de 25 ans («The Blueprint»), les deux ayant marqué l’histoire du hip-hop.

S’il a plus ou moins délaissé la scène et les studios, c’est surtout que l’ancien petit dealer de drogue de Brooklyn est devenu aujourd’hui un homme d’affaires à plein temps, premier rappeur milliardaire de l’histoire selon Forbes, impliqué financièrement dans le sport, les spiritueux, les médias ou la mode.

Paris et Londres en septembre

Loin du rap de la rue qui a forgé ses débuts, le couple qu’il forme avec Beyoncé, autre superstar mondiale, a par ailleurs renforcé son statut d’icône glamour, les deux apparaissant régulièrement parmi les personnalités les plus influentes du monde du spectacle.

De retour sur scène, l’artiste est revenu aux origines de son art, tranchant. Enchaînant les titres, pas forcément les tubes, sans lâcher une seconde le micro de tout le show, arpentant la scène avec une joie évidente dans une mise en scène plutôt dépouillée au regard du gigantisme de l’endroit.

Dans la foule, à chaque morceau, des milliers de voix lui ont répondu en écho, une large partie du public connaissant par coeur les longs textes de ses chansons.

Après avoir rempli trois fois le Yankee Stadium pour un total cumulé de 135’000 à 140’000 personnes, Jay-Z se produira en septembre au Stade de France – qui n’est pas encore plein -, ainsi qu’à Londres au stade de Tottenham puis enfin à Los Angeles.

En prélude à d’autres nouveaux projets ? «Les spéculations vont bon train sur une éventuelle sortie d’un nouvel album de Jay-Z dans le courant de l’année. S’il venait à voir le jour, ce disque pourrait l’amener à entreprendre une tournée plus vaste», avance Timothy Welbeck.