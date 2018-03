«La réaction du milieu politique ne m'a pas étonné», poursuit M. Alder, mais «cela n'est absolument pas la raison pour laquelle je me suis retiré», ajoute-t-il en rejetant les risques de collusion reprochés. Si tel était le cas, il ne pourrait siéger que dans des entreprises étrangères, précise-t-il. Il n'y a pas de conflit objectif dans le cas de l'UBS, selon lui. «J'ai sous-estimé les réactions critiques des banques cantonales et régionales» qui sont des clientes et des partenaires importants de IT Services, explique M. Alder. Son mandat aurait pu être un obstacle au développement de cette filiale de Swisscom et réduire les chances de recruter de nouveaux clients, poursuit-t-il. Jens Alder se montre par ailleurs toujours convaincu de pouvoir acquérir de l'expérience en siégeant dans une entreprise internationale de services. L'annonce de la candidature de M. Alder par le conseil d'administration de l'UBS, le 11 janvier dernier, avait créé le trouble. Swisscom est majoritairement aux mains de la Confédération et la Commission des télécommunications du Conseil national s'inquiétait d'éventuels conflits d'intérêts. Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger devait répondre aux préoccupations de la Commission mardi. swissinfo avec les agences

Jens Alder renonce à l'UBS 23. février 2002 - 17:34 Jens Alder ne sera pas administrateur de l'UBS. Le patron de Swisscom s'explique, en niant avoir subi des pression politiques. Le patron de Swisscom Jens Alder motive le retrait de sa candidature au conseil d'administration de l'UBS par des réactions négatives de ses partenaires dans la société informatique Swisscom IT Services. La pression politique n'a joué aucun rôle, explique-t-il. Certains de ses partenaires craignaient que les affaires de Swisscom IT dont il préside le conseil d'administration ne soient défavorisées par sa nouvelle fonction, explique samedi Jens Alder dans plusieurs interviews accordées à des journaux alémaniques. «Pas de conflit objectif» «La réaction du milieu politique ne m'a pas étonné», poursuit M. Alder, mais «cela n'est absolument pas la raison pour laquelle je me suis retiré», ajoute-t-il en rejetant les risques de collusion reprochés. Si tel était le cas, il ne pourrait siéger que dans des entreprises étrangères, précise-t-il. Il n'y a pas de conflit objectif dans le cas de l'UBS, selon lui. «J'ai sous-estimé les réactions critiques des banques cantonales et régionales» qui sont des clientes et des partenaires importants de IT Services, explique M. Alder. Son mandat aurait pu être un obstacle au développement de cette filiale de Swisscom et réduire les chances de recruter de nouveaux clients, poursuit-t-il. Jens Alder se montre par ailleurs toujours convaincu de pouvoir acquérir de l'expérience en siégeant dans une entreprise internationale de services. L'annonce de la candidature de M. Alder par le conseil d'administration de l'UBS, le 11 janvier dernier, avait créé le trouble. Swisscom est majoritairement aux mains de la Confédération et la Commission des télécommunications du Conseil national s'inquiétait d'éventuels conflits d'intérêts. Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger devait répondre aux préoccupations de la Commission mardi. swissinfo avec les agences