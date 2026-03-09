Jeune et poète: Maëlle Rérat signe son premier recueil

Maëlle Rérat, une jeune poétesse jurassienne de 22 ans, sort son premier recueil de poésie aux éditions d'en bas. Elle a été repérée après l’envoi d’un simple manuscrit par la poste, sans recommandation extérieure.

(Keystone-ATS) «Maëlle Rérat nous a envoyé des textes un lundi et le jeudi je l’appelais déjà», explique l’éditeur Pascal Cottin dans un entretien à Keystone-ATS.

Il souligne la singularité du recueil: «D’abord, la voix d’une jeune poétesse, c’est intéressant. C’était son premier recueil, son premier travail littéraire. Une voix surprenante. J’y ai retrouvé, de manière amusante, des versifications du XIXe siècle, mais vues depuis le monde d’aujourd’hui.»

«Une conscience aiguë de la société»

Les éditions d’en bas, qui reçoivent un à deux manuscrits ou tapuscrits par jour, relèvent aussi les thématiques abordées par la jeune femme: «une conscience aiguë de la société telle qu’elle est, mais avec des lueurs d’espoir.»

Maëlle Rérat a choisi la poésie dans la foulée de son travail de maturité littéraire en 2022, centré sur une expérience personnelle. «Depuis l’âge de 12 ans, j’ai vécu une maladie, l’anorexie, et je voulais écrire ces années qui n’ont pas été faciles. C’est par des textes courts que j’y suis parvenue.» Ce premier ensemble n’a pas été publié, mais lui a donné le goût d’écrire.

L’écrivaine, qui souligne la qualité des enseignants tout au long de sa scolarité, précise sa méthode: «J’aime commencer et finir un texte assez vite. La forme courte me va bien et la poésie correspond à mon amour de la langue et à sa beauté.» Les encouragements de ses parents l’ont poussée à envoyer ses textes à un éditeur.

Elle en enverra dix-huit et travaillera plusieurs mois pour arriver aux 31 poèmes que contient le recueil.

Surprise d’être publiée

La jeune femme confie sa surprise d’être publiée: «Je ne m’attendais pas à ce que mon texte soit accepté si vite. Beaucoup d’écrivains envoient leurs manuscrits pendant des années avant d’obtenir une réponse. Je me sens très reconnaissante. Sans la confiance de l’éditeur, ce livre n’existerait pas», dit-elle.

Depuis septembre, moment où elle a fini le recueil, qui sort à peine de presse, elle a déjà rédigé plusieurs nouveaux textes. «J’écris régulièrement, c’est devenu important pour moi».

L’éditeur, qui ne publie qu’un à deux recueils de poésie par an, souligne le caractère rare des textes de la Jurassienne: «Depuis douze ans que je suis aux éditions, je n’ai jamais publié d’autrice aussi jeune», note Pascal Cottin.

Maëlle Rérat poursuit ses études en littérature, philosophie et sociologie à Neuchâtel et combine formation universitaire et création poétique. Ne craint-elle pas qu’une approche académique ne casse sa dynamique créative ? «Après un an et demi en bachelor, cela ne m’a ni gênée, ni empêchée d’écrire ou d’avoir un regard un peu différent».

Au contraire, la jeune femme apprécie d’autant plus ses études qu’elle avait d’abord commencé une formation de sage-femme dans une HES. «Ce n’était pas ma voie», conclut la Jurassienne.