Décès d’un géant de la cuisine 07. août 2018 - 09:04 Il était le chef le plus étoilé du monde, désigné cuisinier du siècle en 1990, avec Paul Bocuse et Frédy Girardet. Le Français Joël Robuchon est décédé à Genève à l’âge de 73 ans. Ses près de 30 restaurants dans le monde cumulaient en 2016 32 étoiles aux guides Michelin, un record absolu. L’un d’entre eux devait ouvrir prochainement à Genève, où il séjournait fréquemment. Sacré Meilleur Ouvrier de France à 31 ans, élu chef de l’année en 1987 puis cuisinier du siècle en 1990 par le guide Gault & Millau, il crée en 2003 le concept de «L'Atelier», d’abord à Tokyo, et à Paris. Comme dans les bars à sushis ou à tapas, le cuisinier y travaille directement devant le client. Le plat le plus réputé de ce passionné du Japon était pourtant une simple purée de pommes de terre. Pour lui en effet, c’était sur des choses simples que l’on jugeait le talent d’un cuisinier.