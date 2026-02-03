Jobs d’été: droite et patrons veulent déroger au salaire minimum

Keystone-SDA

La faîtière des patrons genevois et plusieurs représentants de la droite insistent sur l'importance d'exceptions au salaire minimum cantonal pour relancer davantage d'emplois d'été étudiants. Ils ont dévoilé mardi leurs arguments à Genève pour ce projet de loi approuvé fin octobre mais soumis en votation le 8 mars prochain.

(Keystone-ATS) La droite avait formulé ce texte qui diminuerait le salaire des jobs d’été étudiants de 25%. Les jeunes qui travaillent tout au long de l’année ne seraient eux pas affectés par ce dispositif limité à des contrats de 60 jours.

Ce projet veut «corriger la rigidité du système de salaire minimum en vigueur», a expliqué à la presse le rapporteur de la majorité au Grand Conseil, le PLR Jacques Béné. «La question est avant tout de savoir si nous souhaitons conserver» la possibilité d’emplois pour les jeunes pendant l’été, a renchéri son collègue de Libertés et Justice sociale (LJS) Vincent Canonica.

Selon la droite, l’entrée en vigueur du salaire minimum à Genève en novembre 2020 avait eu pour conséquence de raréfier les emplois d’été dès 2021. Un sondage de la Fédération des entreprises romandes (FER) allait dans ce sens, mais il est contesté par la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) qui parle d’une «propagande patronale».

Actuellement à 24,59 francs par heure, la rémunération minimale peut déjà être contournée pour les emplois d’étudiants. Mais seulement si cette exception est prévue par une convention collective de travail (CCT) ou par une commission paritaire.

«Discriminatoire» selon la gauche

Une situation qui pousse le président de l’Union des associations patronales genevoises (UAPG) Pierre-Alain L’Hôte à s’en prendre aux opposants. «Il est inexact de dire que les syndicats seraient contre un salaire dérogatoire», estime-t-il. «Ils l’acceptent depuis des années dans un certain nombre» d’activités.

Au moment de lancer leur campagne en décembre dernier, la gauche et les syndicats avaient dénoncé une manoeuvre pour «profiter des étudiants» qui seraient encore plus précarisés. Ils estimaient ce projet «discriminatoire» parce qu’il considérait un statut et non le travail abattu.

Au Grand Conseil, le projet de loi venu du PLR, du Centre, de l’UDC et de LJS avait été accepté par 64 voix contre 30 (Vert-e-s et PS). Comme la droite veut pouvoir l’appliquer dès l’été prochain, elle l’avait assorti d’un référendum obligatoire par le biais d’un amendement.

Il y a une semaine, le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) avait dévoilé le dernier rapport d’une étude sur les effets du salaire minimum. Celui-ci confirme que les jeunes sans formation sont pénalisés par les bas salaires dans le canton.