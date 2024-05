Joe Biden appelle le Hamas à accepter un plan israélien

(Keystone-ATS) “Il est temps que cette guerre se termine”: Joe Biden a appelé vendredi le Hamas à accepter un plan en trois temps vers la fin de la guerre à Gaza proposé par Israël. Ce plan repose sur un cessez-le-feu d’abord temporaire, accompagné d’une libération des otages.

Dans une allocution depuis la Maison Blanche, le président américain a estimé que cette feuille de route, qui selon lui a été soumise au mouvement palestinien Hamas via le Qatar, était une opportunité à ne pas “laisser passer.”

La première phase serait un cessez-le-feu total, avec un retrait des troupes israéliennes des “zones habitées de Gaza”, pour une durée de six semaines. L’arrêt des combats serait accompagné de la libération de certains otages israéliens, notamment les femmes et les malades, et de la remise en liberté de prisonniers palestiniens.

Ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir “permanent” si le mouvement palestinien “respecte ses engagements”, a ajouté Joe Biden, en appelant le Hamas à “accepter” la proposition d’accord.

Résister aux “pressions”

La phase suivante du plan comprendrait notamment la libération de tous les otages encore détenus à Gaza. Joe Biden a demandé au gouvernement israélien de résister aux “pressions” des partisans d’un conflit “sans fin”.

A plus long terme, le président américain a évoqué une normalisation des relations d’Israël avec l’Arabie saoudite et son inscription dans un “réseau de sécurité régional”.

Il a parlé également d’un grand programme de reconstruction à Gaza où les civils, selon lui, vivent aujourd’hui “un enfer”, ainsi que du droit des Palestiniens à “l’auto-détermination”.

“Moment décisif”

Joe Biden, qui n’avait jusqu’ici jamais esquissé de feuille de route aussi complète, a évoqué un “moment décisif”. Il a toutefois reconnu que “rien n’était simple.”

Le Hamas avait dit jeudi être disposé à parvenir à une trêve dans la bande de Gaza qui inclurait un “accord global sur un échange” de prisonniers, mais uniquement si Israël arrêtait ses bombardements.