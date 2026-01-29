John M Armleder, invité de la 6e carte blanche du MAH

Keystone-SDA

Le Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) accueille l'artiste genevois John M Armleder pour sa sixième Carte Blanche. Jusqu'au 25 octobre, l'exposition "Observatoires" propose une relecture audacieuse de la collection du musée à travers une traversée thématique où chaque salle explore un univers différent: des animaux à la peinture abstraite, en passant par les instruments de musique et les luminaires.

(Keystone-ATS) Avec plus de 500 de ses œuvres conservées au MAH, dont les célèbres «Furniture Sculptures» et œuvres graphiques, John M Armleder apparaît comme le «curateur idéal pour poursuivre le dialogue entre patrimoine et création contemporaine», initié par le directeur Marc-Olivier Wahler depuis 2021, écrit le MAH jeudi dans un communiqué.

L’artiste a conçu un dispositif architectural inédit inspiré de sespropres dessins conservés au musée. Ces structures temporaires transforment les salles en un réseau de «salles dans les salles». Et l’exposition se déploie comme une promenade libre où l’objet ordinaire côtoie l’objet esthétique.

Univers variés

Le parcours traverse des univers variés: peinture abstraite avec des œuvres d’Olivier Mosset et Christian Floquet, compositions florales artificielles plantées dans des pneus dialoguant avec des natures mortes de Jan van Os ou Jan Brueghel l’Ancien. Ou encore un espace musical réunissant instruments historiques et un piano miroir de Christian Marclay.

Les salles «Animaux» accueillent des prêts taxidermiques du Muséum d’histoire naturelle – iguane, chamois, cigogne – qui dialoguent avec des tableaux de Jacques-Laurent Agasse. Une installation de néons répond à des luminaires historiques, tandis que la salle ovale présente portraits et autoportraits de Ferdinand Hodler, Cuno Amiet ou Giovanni Giacometti.

L’artiste explore aussi le thème du vide: la salle des Armures est métamorphosée par des films miroitants et des drapés métalliques argentés, avec des cadres volontairement laissés vides. D’autres sections présentent tampons, livres d’artistes (Ed Ruscha, Marcel Duchamp, Andy Warhol).

Collection évolutive

Certaines sections adoptent une dimension temporaire: œuvres sur papier, éditions et livres d’artistes seront renouvelés tous les trois mois pour offrir au public de nouvelles facettes de la collection au fil du temps.

Né à Genève en 1948, John M Armleder est un plasticien majeur dont la carrière de cinq décennies synthétise de nombreux courants de l’art contemporain. Co-fondateur du Groupe Ecart, son travail est marqué par l’influence du mouvement Fluxus et de l’approche de John Cage. Il y injecte humour et provocation conceptuelle en puisant dans des héritages variés comme Dada et l’expressionnisme abstrait, abordant chaque exposition comme une œuvre imprévisible en elle-même.

Au-delà de la relecture de la collection du MAH par l’artiste, cette Carte Blanche érige le visiteur en véritable acteur de l’expérience. Le projet s’inscrit dans le concept curatorial «Vers un musée des contingences» que le MAH met en œuvre dès 2026 et qui vise à habiter le musée autrement.