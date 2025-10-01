La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Journée d’action contre l’assainissement des finances à Fribourg

Keystone-SDA

Les salariés de la fonction publique et parapublique se mobilisent ce mercredi à Fribourg contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). La journée d'action, débrayage ou grève, est organisée par les syndicats et les organisations de personnel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le PAFE, et ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions, via des actions à hauteur de 70% sur les dépenses et 30% sur les recettes, le personnel étant touché en particulier au chapitre des premières. Au regard du projet initial, le Conseil d’Etat a réduit ses objectifs de 89 millions.

«La mobilisation vise à faire pression sur le Conseil d’Etat et le Grand Conseil (ndlr: qui se saisira du dossier mardi)», avait indiqué il y a une semaine Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP), lors de la manifestation ayant réuni 3000 personnes. «Pour renvoyer le PAFE à l’expéditeur.»

