Journée du 8 mars: fonds d’entraide pour femmes migrantes

3 minutes

(Keystone-ATS) À l’occasion de la Journée du 8 mars, Solidarité femmes à Neuchâtel annonce le lancement d’un fonds d’entraide pour soutenir les migrantes qui ont été victimes de violences sexuelles et sexistes. De leur côté, les femmes socialistes veulent améliorer la part féminine en vue des prochaines élections communales.

Le fonds pour les migrantes victimes de violences “représente une occasion inédite pour la population de montrer son soutien tangible à ces femmes invisibles et silencieuses”, a déclaré Claudine Stähli-Wolf, présidente de Solidarité Femmes, cité dans le communiqué. Grâce aux dons, l’association espère rendre ces femmes visibles et porter leur voix.

Solidarité femmes a pour objectif de s’attaquer aux lacunes dans la prise en charge des femmes migrantes. “Si des progrès sont réalisés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, les réalités vécues par les femmes migrantes restent souvent ignorées ou mal comprises”, a expliqué l’association. Ce fonds sera une étape vers la reconnaissance et le soutien des migrantes.

Un rapport élaboré par Solidarité femmes, en collaboration avec plusieurs associations et services cantonaux, a été déposé auprès du Conseil d’État. Il répertorie les ressources existantes et identifie les besoins non comblés, jetant les bases d’améliorations futures dans le canton. Selon le communiqué, la conseillère d’État Florence Nater, en charge de la cohésion sociale, a souligné l’urgence d’agir pour les migrantes sans statut ou sans reconnaissance dans le cadre de la procédure d’asile.

“En attendant ces améliorations, notre fonds d’entraide se veut une bouée de sauvetage, permettant aux femmes de reprendre le contrôle de leur vie et de se projeter vers un avenir meilleur”, a ajouté Claudine Stähli-Wolf.

Un tiers de femmes en lice

De leur côté, les Femmes socialistes neuchâteloises (FSN) appellent à une meilleure représentativité au sein des conseils généraux et des conseils communaux des communes du canton de Neuchâtel à l’occasion des futures élections du 21 avril. L’organisation déplore que le pourcentage de femmes sur les listes électorales soit inférieur à 40%, voire même inférieur à 30%, selon les communes.

“Bien que la présence des femmes ait graduellement augmenté au sein des partis, des organes législatifs et exécutifs, ainsi que dans d’autres fonctions politiques, les femmes restent sous-représentées”, ont ajouté les FSN. Seules trois listes, parmi toutes celles déposées dans les communes neuchâteloises, proposent une majorité de femmes.

“Ce constat est d’autant plus étonnant qu’on aurait pu attendre mieux de la part des partis, suite à la vague violette d’avril 2021”, ont précisé les femmes socialistes. En effet, depuis cette dernière élection cantonale, les femmes sont majoritaires au Grand Conseil.

Pour les FSN, il est “nécessaire d’investir davantage en amont dans la sensibilisation et le soutien des femmes afin de faciliter leur entrée en politique. Il est essentiel que tous les acteurs politiques se mobilisent pour l’égalité”. Elles organisent une action dans les quatre coins du canton pour sensibiliser la population à cet enjeu et à la situation d’inégalité entre hommes et femmes dans les institutions politiques.

Par ailleurs, Unia organise aussi des actions à Neuchâtel. Le syndicat demande de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés dans le secteur de l’hôtellerie-restauration et des mesures fermes contre le harcèlement sexuel au travail.