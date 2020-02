Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

La diversité entre la Suisse, le Canada, la République tchèque et la Roumanie Katy Romy 13. février 2020 - 10:55 La journée mondiale de la radio 2020 est placée sous le signe de la diversité. Cette Journée internationale du 13 février a été proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012. swissinfo.ch a collaboré avec trois médias partenaires internationaux pour y participer. Promouvoir la diversité dans les salles de rédaction et sur les ondes, tel est l’objectif de la journée mondiale de la radio ce jeudi. «Les radios doivent être capables, dans leurs organisations et leurs opérations, de refléter la diversité de leurs publics», écrit l’UNESCO, instigatrice de l’événement. Que signifie diversité en Suisse et ailleurs? Quelle place celle-ci prend-elle au sein d’un média international? swissinfo.ch a échangé sur cette thématique avec trois médias partenaires, au cours d'une émission réalisée par Radio Canada International. L’occasion de revenir sur le passé radiophonique du service international de la Société Suisse de Radiodiffusion (SSR), expliqué par notre journaliste Katy Romy. Radio Romania International compte 91 ans d'histoire. La station a tenu compagnie aux Roumains pendant l'entre-deux-guerres, tout au long de la Seconde Guerre mondiale et pendant le communisme, contrainte par les limitations et la censure propres aux différents régimes totalitaires. Après 1989, Radio Romania International a repris son rôle de média de service public. La journaliste Ileana Taroi nous explique comment la société roumaine postcommuniste vit la diversité. Radio Prague International est aujourd'hui un radiodiffuseur public, avec quatre stations nationales ainsi que des émissions régionales, des stations de radio numériques et un site d'information en ligne. Son journaliste Guillaume Narguet nous explique la signification de diversité en République tchèque.