swissinfo.ch, mine d’archives… radiophoniques Olivier Pauchard 13. février 2018 - 16:00 Chaque 13 février marque la Journée mondiale de la radio. Placée sous l’égide de l’UNESCO, celle-ci célèbre le pouvoir de la radio et rappelle qu’elle reste «le média le plus dynamique, réactif et engageant qui soit». Pour swissinfo.ch, c’est aussi l’occasion de se souvenir de ses origines. Avant d’être un média en ligne, swissinfo.ch a d’abord été actif sur les ondes sous le nom de Radio Suisse Internationale. Cette histoire radiophonique avait commencé en 1935 pour se terminer en 2004. De cette longue et riche histoire, swissinfo.ch conserve bien des souvenirs. Certaines de ses archives sonores peuvent même être qualifiés d'historiques, comme cette allocution du général Henri Guisan, en 1940. Les archives de swissinfo.ch ne sont pas uniquement constituées de sons, mais également de photos.