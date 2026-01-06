La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Journée nationale de deuil: messe à la cathédrale à Fribourg

Keystone-SDA

Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg organise une messe à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15, à l'occasion de la journée de deuil national. Les paroisses et lieux de culte sont invités à proposer des temps de prière et de recueillement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les cloches des églises sonneront dans toute la Suisse vendredi à 14h00. «Elles sonneront d’abord l’heure, puis retentiront pendant cinq minutes en signe de recueillement commun et de solidarité nationale», a indiqué mardi le Service diocésain de la communication.

La Ville de Sierre proposera pour sa part un «moment de recueillement» sur la place de l’Hôtel de Ville, le même jour à 13h30, a-t-elle fait savoir mardi dans un communiqué. «Ce moment se déroulera dans la simplicité, accompagné par de la musique», précise-t-elle. Une minute de silence sera observée à 14h00.

La cérémonie en hommage aux victimes prévue vendredi aura quant à elle finalement lieu à Martigny plutôt qu’à Crans-Montana en raison des chutes de neige attendues et pour des questions de sécurité.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision