Journée nationale de deuil: messe à la cathédrale à Fribourg

Keystone-SDA

Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg organise une messe à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15, à l'occasion de la journée de deuil national. Les paroisses et lieux de culte sont invités à proposer des temps de prière et de recueillement.

1 minute

(Keystone-ATS) Les cloches des églises sonneront dans toute la Suisse vendredi à 14h. «Elles sonneront d’abord l’heure, puis retentiront pendant cinq minutes en signe de recueillement commun et de solidarité nationale», a indiqué mardi le Service diocésain de la communication.