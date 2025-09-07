Journée portes ouvertes des TPF pour leur 25e anniversaire

Keystone-SDA

Les Transports publics fribourgeois (TPF) organisent le 20 septembre une journée portes sur leur site principal de Givisiez. L'occasion de marquer avec la population les 25 ans de l'entreprise née de la fusion des Chemins de fer Gruyère-Fribourg-Morat (GFM) et des Transports en commun de la ville de Fribourg (TF).

(Keystone-ATS) Le grand public est invité à visiter les coulisses du transporteur entre 10h00 et 17h00. Un programme festif est proposé à toutes et tous, avec des animations pour petits et grands. Les visiteurs pourront découvrir les métiers et le quotidien des équipes ainsi que plonger au coeur des ateliers de maintenance des bus et des trains.

Via un espace historique combinant exposition de véhicules, activités ludiques et anecdotes marquantes, les curieux seront aussi invités à (re)vivre l’évolution des transports publics dans le canton. Un simulateur de pilotage de train sera installé sur place, offrant l’opportunité de se glisser dans la peau d’un conducteur.

Véhicules emblématiques

Le train Chocolat Express miniature, récemment inauguré au Swiss Vapeur Parc du Bouveret (VS), prendra également part aux festivités. Le public pourra monter à bord et parcourir un circuit spécialement aménagé sur le site, avant de savourer une pause gourmande au stand d’un célèbre fabricant de chocolat du canton.

Le centre d’exploitation de Givisiez constitue la tour de contrôle des TPF. Un voyage dans le temps attend aussi les visiteurs, grâce à une parade de véhicules emblématiques, mêlant patrimoine historique et technologies modernes. Une animation permettra encore d’assister en direct à la construction d’une voie ferrée.