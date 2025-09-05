Journées européennes du patrimoine: 19 visites gratuites en Valais

Keystone-SDA

De Monthey à la Vallée de Conches, le public est invité à (re)découvrir des lieux emblématiques du canton du Valais entre les 13 et 14 septembre. Le volet valaisan des Journées européennes du patrimoine (JEP) propose 19 visites gratuites.

(Keystone-ATS) Explorer l’Abbaye de Saint-Maurice et découvrir qu’elle abrite l’orgue le plus ancien du canton. Braver les escaliers – ou «Stiege» en allemand – qui mènent à la chapelle de Saas Fee «Maria Zur Hohen Stiege». S’aventurer dans une partie inhabituellement inaccessible de la Baslique de Valère, perchée sur sa colline à Sion. Telles sont les activités proposées en Valais dans le cadre des JEP.

L’événement a pour but de mettre en lumière «les enjeux actuels liés à la conservation et à la transmission du patrimoine architectural et culturel», explique le canton dans un communiqué. «La diversité des visites guidées à pour but de montrer comment les monuments historiques perdurent en adaptant leur fonction aux besoins de la société», poursuit-il.

Valorisation de l’histoire et de l’architecture

Cette 32e édition, consacrée à des «Histoires d’architectures», s’aligne avec le 50e anniversaire de l’Année européennne du patrimoine, 1975 marquant la date de la première initiative internationale consacrée à la sensibilisation et à la valeur du patrimoine bâti. «Un demi-siècle plus tard, cet engagement se poursuit», écrit le canton du Valais.

Si toutes les visites guidées sont gratuites, une réservation préalable est parfois nécessaire. Celle-ci peut se faire en ligne.