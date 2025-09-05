La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Journées européennes du patrimoine: 19 visites gratuites en Valais

Keystone-SDA

De Monthey à la Vallée de Conches, le public est invité à (re)découvrir des lieux emblématiques du canton du Valais entre les 13 et 14 septembre. Le volet valaisan des Journées européennes du patrimoine (JEP) propose 19 visites gratuites.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Explorer l’Abbaye de Saint-Maurice et découvrir qu’elle abrite l’orgue le plus ancien du canton. Braver les escaliers – ou «Stiege» en allemand – qui mènent à la chapelle de Saas Fee «Maria Zur Hohen Stiege». S’aventurer dans une partie inhabituellement inaccessible de la Baslique de Valère, perchée sur sa colline à Sion. Telles sont les activités proposées en Valais dans le cadre des JEP.

L’événement a pour but de mettre en lumière «les enjeux actuels liés à la conservation et à la transmission du patrimoine architectural et culturel», explique le canton dans un communiqué. «La diversité des visites guidées à pour but de montrer comment les monuments historiques perdurent en adaptant leur fonction aux besoins de la société», poursuit-il.

Valorisation de l’histoire et de l’architecture

Cette 32e édition, consacrée à des «Histoires d’architectures», s’aligne avec le 50e anniversaire de l’Année européennne du patrimoine, 1975 marquant la date de la première initiative internationale consacrée à la sensibilisation et à la valeur du patrimoine bâti. «Un demi-siècle plus tard, cet engagement se poursuit», écrit le canton du Valais.

Si toutes les visites guidées sont gratuites, une réservation préalable est parfois nécessaire. Celle-ci peut se faire en ligne.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision