Juin: 35°c dépassés pour plus des deux tiers des habitants d’Europe

Keystone-SDA

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Des zones en Europe habitées par 410 millions de personnes ont dépassé les 35°C au moins une fois au cours de la vague de chaleur du 15 au 30 juin, soit plus des deux tiers de la population, selon l'analyse de l'AFP.

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(Keystone-ATS) Lors de la canicule de 2003, 320 millions de personnes avaient été exposées à ces niveaux de température en Europe (hors Turquie) entre le 1er et le 17 août, a calculé l’AFP à partir des températures maximales quotidiennes de l’Observatoire européen de la sécheresse et les données de population du Joint Research Center.

Fin juin 2026, à un moment ou un autre de la vague, des températures de plus de 35°C ont affecté presque toute la population de France métropolitaine et plus des trois quarts des populations espagnole et italienne. Cette canicule s’est étendue de la péninsule ibérique jusqu’à l’Ukraine, en passant par les Balkans, la Suisse et l’Allemagne.

En Espagne, dans une zone autour de la ville de Lérida (Catalogne), les 35°C ont été dépassés au moins 16 jours consécutifs, selon l’analyse par l’AFP des données de l’observatoire européen.

Plus largement, les températures maximales quotidiennes sont montées au delà de 35°C au moins dix fois pendant la vague de chaleur pour près de 50 millions d’habitants en Europe: 18 millions dans le centre et le sud de la France, plus de 15 millions dans le nord-est et le sud-ouest de l’Espagne, et 12 millions dans le nord de l’Italie, notamment dans la plaine du Pô.

Des records absolus de température ont été battus en Allemagne, en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque et en Hongrie, et pour le mois de juin au Royaume-Uni et en Suisse. Les températures moyennes en France ont atteint des records, avec notamment les nuits les plus chaudes jamais mesurées sur le territoire.