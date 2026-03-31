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Jungfraubahn améliore ses résultats en 2025

Keystone-SDA

L'exploitant de remontées mécaniques Jungfraubahn a enregistré en 2025 un bénéfice net de 78,2 millions de francs, soit une hausse de 2,3% sur un an, porté par une forte demande et une progression du nombre de visiteurs dans tous les segments.

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(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires opérationnel a augmenté de 3,7% à 305,7 millions, tandis que le conseil d’administration proposera une augmentation du dividende à 8,50 francs par action.

Pour 2026, Jungfraubahn observe un début d’année plus faible en raison de tensions géopolitiques, mais maintient ses objectifs financiers à long terme, fait savoir la société dans un communiqué publié mardi.

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