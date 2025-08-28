La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Jungfraubahn fait le plein de passagers au premier semestre

Keystone-SDA

L'exploitant de remontées mécaniques et de chemins de fer Jungfraubahn Holding a profité d'un afflux de passagers pour ses destinations de montagne, lui permettant d'enregistrer des résultats en hausse sur les six premiers mois de 2025.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires total a augmenté de 5,7% sur un an à 149,9 millions de francs, alors que les charges se sont alourdies de 5,3% à 84 millions, a détaillé l’entreprise jeudi dans son rapport semestriel.

La rentabilité a néanmoins été au rendez-vous, le résultat brut d’exploitation (Ebitda) progressant de 6,3% à 65,9 millions et la marge Ebitda de 0,3 point à 44,0%. Le bénéfice net s’est quant à lui inscrit à 37,0 millions, en hausse de 7,2%, comparé au premier semestre 2024.

Ces chiffres clés sont supérieurs aux prévisions des analystes consultés par l’agence AWP, hormis la marge Ebitda qui était conforme aux attentes du marché.

L’ensemble des destinations a vu le nombre de passagers croître sur les six premiers mois de l’année. La destination du Jungfraujoch a ainsi attiré près de 473’000 passagers (+2,6%), les autres montagnes 679’000 visiteurs (+8,7%) et les destinations de ski plus de 964’000 touristes (+3,7%).

La direction ne s’est pas aventurée à formuler des prévisions chiffrées, mais a indiqué que la tendance favorable s’était poursuivie en juillet et août. L’activité reste cependant touchée par les incertitudes géopolitiques mondiales.

